Yağcılar Mahallesi’ndeki yol sorununu Efeler Belediyesi çözdü

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Yağcılar Mahallesi sakinlerinin talebini yerine getirerek, 40 yılı aşkın bir süredir yapılmayan mahalle içindeki yolu açtı.

Efeler Belediyesi, mahallelerdeki yol sorunlarını çözmeye devam ediyor. İhtiyaç duyulan yollarda yenileme çalışmalarını sürdüren Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, görev ve sorumluluk alanındaki bölgelerde gerçekleştirdiği yeni yol yapımı çalışmalarıyla vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor. Ulaşımın kolay sağlanması için çalışmalarına devam eden Fen İşleri Müdürlüğü çalışanları, Yağcılar Mahallesi’nde bin metrekarelik yeni yol açımı gerçekleştirdi.

“Yoldan araçlarımızla geçeceğiz”

Yıllardır açılmayan yolun Başkan Atay sayesinde yapıldığını belirten Yağcılar Mahalle Muhtarı Veli Atanır, Fen İşleri Müdürlüğü çalışanlarına kolaylıklar dileyerek şöyle konuştu: “Yıllardır yapılmayan yollarımızı Başkanımız Mehmet Fatih Atay yaptı. Bugüne kadar eşeklerle geçtiğimiz patika yoldan başkanımız sayesinde artık araçlarımızla geçebileceğiz. Başkanımızdan Allah razı olsun.”

Yol açımı yapılan mevkide evleri bulunan Yağcılar Mahallesi sakinleri ise 1977-1978 yıllarında köylerine yol geldiği halde kendi evlerinin mahrumiyet bölgesinde kaldığını, o yıllardan beri patika olan ve 40 yılı aşkın bir zamandır açılmayan yolun Başkanımız Mehmet Fatih Atay tarafından yapıldığını ifade ederek, çalışmalardan dolayı teşekkür ettiler.