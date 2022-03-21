Yabani hayvanlar için verimsiz meyve ağaçları aşılandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yabani hayvanların yem sıkıntısı yaşaması için verimi olmayan yabani meyve ağaçlarında aşılama çalışması yapıldı.

Kuşadası Devlet Avlağı’nda yapılan çalışma ile yaban hayvanları unutulmadı. Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Avcılık ve Atıcılık İhtisas Spor Kulübü Derneği üyeleri, Kuşadası Belediyesi, Kirazlı Mahallesi Muhtarlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Aydın Şubesi personelinin katılımları ile yaban hayatına besin kaynağı olması amacıyla, Kuşadası Devlet Avlağı sınırları içerisinde; yabani ve verimsiz meyve ağaçlarında aşılama çalışması gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan personeller tarafından yabani ağaçlar tek tek aşılandı.