WWF’nin Blue Panda Yelkenlisi Kuşadası ziyaretini sürdürüyor

Doğal hazinelere dikkat çekmek ve denizi hayalet ağlardan kurtarmak için Akdeniz’e açılarak 15 Ağustos’ta Kuşadası’na gelen Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) Akdeniz Girişimi’nin (MMI) Blue Panda yelkenlisinde bir değerlendirme toplantısı düzenlendi. Kuşadası Setur Marina’ya demirleyen yelkenlide gerçekleşen toplantıda yetkili ekip tarafından Kuşadası’nda yapılan gözlemler ele alındı.

Akdeniz’i tehdit eden sorunlara dikkat çekmek amacıyla Fransa’dan başladığı yolculukta İtalya’nın ardından Türkiye’ye ulaşan WWF Blue Panda teknesinin Kuşadası ziyaretinde Dilek Yarımadası’nda WWF-Türkiye deniz ekibi ile 7 Fransız gönüllü tarafından deniz çayırları ve kayalık deniz alanlarında biyolojik çeşitlilik gözlemleri yapıldı. Yapılan gözlemlerden elde edilen sonuçları ele almak amacıyla Blue Panda yelkenlisinde bir değerlendirme toplantısı gerçekleşti. Ekibin yapmış olduğu gözlemler doğrultusunda WWF-Türkiye ile çeşitli doğa koruma dernekleri tarafından hazırlanan yol haritasının kısa vadeli hedefleri ile Kuşadası sahillerinde dikkat edilmesi gereken konuların ele alındığı toplantıya Kuşadası Kaymakamı Saadettin Yücel, Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, Sahil Güvenlik Komutanı Özgür Lafçı, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, Milli Parklar Şefi Uğur Ulaşoğlu ve Meclis Üyesi Emre Fazlılar katıldı.

Toplantıda WWF Fransa MPA Odyssey Proje Yöneticisi Denis Ody ve WWF Blue Panda Türkiye Deniz ve Yaban Hayatı Programı Müdürü Ayşe Oruç, yaptıkları sunumda Akdeniz ve Ege kıyılarında sıcaklığın giderek yükseldiğine dikkat çektiler. WWF Fransa MPA Odyssey Proje Yöneticisi Denis Ody “Akdeniz ve Ege kıyıları ne kadar mükemmel olsa da sıcaklık gittikçe artıyor. Sıcaklığı azaltmaya yönelik bazı planlamalar yapılabilir. Sıcaklık çok yüksek derecelere çıktığı takdirde canlıların yaşam alanlarında sorunlar çıkar ve bu sahillerde barınamazlar. Dilek Yarımadası Milli Parkı açıklarında denizaslanı ile bu sokar balığı gözlemledik. Bu türlerin önceden hiç yokken şimdi az olsa da bulunabilmesi olumlu bir durum. Fakat bu türlerin korunması ve sayılarının arttırılması gerekiyor” dedi.

Kaymakam Saadettin Yücel ise “Elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Bu dünya hepimizin yaşam alanı. Onu korumak ve kurtarmak için hep birlikte çalışmalıyız. İklim değişikliği ile büyük bir tehditle halihazırda karşı karşıyayken insanoğlunun dünyayı kirletmesi ile bu durum daha hızlı bir hale geliyor. Bunu engellemek için sizin görüşlerinizi almak bizim için önemliydi. Payımıza düşeni yapacağız” diye konuştu.

Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari ise iklim değişikliğine ve atıklara bağlı sorunların tüm dünyayı yakından ilgilendiren küresel bir konu olduğuna dikkat çekerek “Denizler ve sahiller hepimizin. Ekosistemde meydana gelen en ufak bir değişiklik bile tüm dünyayı etkiliyor. Sizlerle görüşmek ve bu konuda bilgi paylaşımında bulunmak bizler açısından çok değerliydi. Çalışmalarınız için teşekkür ederiz. Kuşadası Belediyesi olarak denizlerimizi korumak amacıyla gösterdiğimiz hassasiyeti önümüzdeki süreçte de sürdüreceğiz” dedi.