Veteriner Hekimler de artış ve iyileştirme istedi

Aydın Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Şahin, yaptığı basın açıklaması ile hekimlere tanınan hakların kendilerine de tanınmasını istedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Aydın Veteriner Hekimler Odası Başkanı Cemil Şahin, “Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımız, hekimlere ek gösterge zammı ve 2500-5000 TL maaş artışı yapılacağını ifade ederken üzülerek gördük ki, her zaman olduğu gibi Veteriner Hekimler ve Veteriner Sağlık Çalışanları telaffuz edilmedi. Açıklamalardan anladığımız kadarıyla yine her zamanki gibi özlük hakları konusunda üvey evlat olarak değerlendirildi” dedi.

Açıklamasına “Hükümetimizi, tüm siyasi partileri, Türkiye Büyük Millet Meclisimizi bu konuda sağduyulu olmaya, adaletli davranmaya davet ediyoruz” diyerek devam eden Aydın Veteriner Hekimler Odası Başkanı Cemil Şahin, “ Meslektaşlarımızın annelerinin ak sütü gibi helal olarak yıllarca aldıkları fiili hizmet zammı hakkı da hatırlarsanız meslektaşlarımızın elinden alınmıştı. Şimdi aynı durum maaş artışı ve ek göstergelerde yaşanıyor. Tüm dünya covid 19 pandemisinde Veteriner Hekimlere sarılırken, ülkemizde toplum sağlığımızın hizmetine girecek olan yerli covid 19 aşımız TURKOVAC’ın geliştiricisi dahi bir Veteriner Hekim iken, Veteriner Hekimlere yine üvey evlat muamelesi reva görülüyor. Veteriner Hekimler de diğer sağlık çalışanları gibi tüm haklardan faydalandırılmalı, bu kayırmacılığa bir son verilmelidir” ifadelerini kullandı.