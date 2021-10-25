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Veteriner Fakültesi’nde ‘EAEVE Akreditasyon’ ziyareti gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi’nde Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği (EAEVE) Tam Ziyaret Programı gerçekleşti.

AYDIN 25.10.2021, 16:24
Veteriner Fakültesi’nde ‘EAEVE Akreditasyon’ ziyareti gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi’nde Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği (EAEVE) Tam Ziyaret Programı gerçekleşti.

Veteriner Fakültesi akreditasyon çalışmaları kapsamında 10 standardı içeren değerlendirmede EAEVE Değerlendirme Kurulu üyelerini ağırladı. Değerlendirme Kurulu’nda; Başkan Prof. Dr. Lszl Fodor, Koordinatör Prof. Dr. Marina Spınu, Prof. Dr. Niksa Lemo, Prof. Dr. Mark Crowe, Prof. Dr. Nicolas Korsak Koulagenko, Prof. Dr. Attilio Corradı ve Dr. Hervé Hiard yer aldı. Ayrıca heyette, Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (VEDEK) temsilcisi Prof. Dr. Görkem Kısmalı gözlemci olarak bulundu.

Heyet, Veteriner Fakültesi’ndeki hedefler, organizasyon, eğitim-öğretim, personel, finans, biyogüvenlik, Kalite Yönetim Sistemi, uygulanabilirlik, öğretim amaçlı hayvan kaynakları, araştırma, lisansüstü eğitim, veri tabanları, öğrenci değerlendirmeleri ve fiziki imkanlar üzerine detaylı incelemeler gerçekleştirdi. Ayrıca, heyet değerlendirme kapsamında fakültenin paydaşları olan Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın Tarım İl Müdürlüğü, Aydın Veteriner Hekimler Odası, üretim çiftlikleri ve entegre tesisler, mezunlar derneği ile Türkiye Jokey Kulübü İzmir At Hastanesi’nde görüşmede bulundu.

Değerlendirme Kurulu, Veteriner Fakültesini güçlü noktalarından dolayı tebrik ederek ADÜ rektörlüğüne, fakülte yönetimine, Akreditasyon Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Selim Sekkin ve üyeleri ile personel ve öğrencilere bu süreçte verdikleri destek için teşekkürlerini sundu.

ADÜ Veteriner Fakültesi’nin Akreditasyon Geçmişi

ADÜ Veteriner Fakültesi, EAEVE tarafından 10-14 Ekim 2011 akreditasyona yönelik birinci değerlendirme sürecini başarıyla geçirdi. 22-24 Mart 2015 tarihinde ise ikinci değerlendirme sürecinden geçerek Mayıs 2016 tarihinden itibaren 5 yıllık onay aldı. Tam akreditasyon için başvuruda bulunan ADÜ, değerlendirilmek üzere 11-15 Ekim 2021 tarihinde EAEVE Uzman Heyeti tarafından ziyaret edildi.

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