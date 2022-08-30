Vefalı leylek Avşarlı Kuşadası’nı terk etmedi

Aydın’ın Söke ilçesinde yuvalarında ölmek üzereyken bulunan ve Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) tarafından sağlığına kavuşturulan Avşarlı yavru leylek, Kuşadası’ndan ayrılmadı.

Söke’nin Avşar Mahallesi’nde sıcaklar ile birlikte aç ve susuzluk nedeniyle bitkin düşen yavru leylek, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) tarafından yuvasından alındı. Doğaseverler tarafından kurtarılan Avşarlı yavru leylek, yeniden sağlığına kavuşarak doğaya salındı. Doğaya salınmasının ardından 3 gün geçmesine rağmen Kuşadası’nı terk etmeyen vefalı leylek, bir otelin çatısına kondu. Leyleği fark eden vatandaşlar durumu EKODOSD’a bildirdi. Kendisini almak için bölgeye gelen EKODOSD ekibini gören vefalı leylek, sevincini göstererek ekiplerin yanına geldi. Otelden alınan yavru leylek daha sonra Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Bafa Gölü’ndeki doğal yaşam alanına getirildi. Kuş gözlem kulesinden tekrar doğaya salınan vefalı leylek Bafa Gölü üzerinde adeta özgürlüğe uçtu.

“Avşarlı’yı takip edeceğiz”

Kuşadası’nı terk etmeyen leyleğin bundan sonra da takip edeceklerini ifade eden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü; “Avşarlı, bize sürpriz yaptı. Öksüz kalan ve bir süredir misafirimiz olan Avşarlı yavru leylek, uçma denemelerinden sonra bir gün sessiz bir şekilde EKODOSD’tan uçup gitmişti. Gidişinden 3 gün sonra komşumuz tarafından, hemen arkamızda bulunan otelin üstünde bir leyleğin bize doğru baktığı ihbarı geldi. Bazı görgü tanıkları, Kuşadası Kaleiçi’nin üzerinde birkaç kez bir leyleğin süzüldüğünü gördüklerini söylediler. Muhtemelen uçtuktan sonra kentten dışarı çıkamadığını, binaların arasından da EKODOSD’a inemediğini, en yakın ve en yüksek yer olan otelde beklediğini düşünüyoruz. Otelin en yüksek katındaki havuz başında müşterileri izleyen Avşarlı bizi görünce sesler çıkararak hemen yanımıza geldi. Yanımızda getirdiğimiz balıklarla besledik. Otelden aldığımız Avşarlıyı Bafa Gölü’nün Serçin bölümünde doğal bir alana getirdik. Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nün kuş gözlem kulesinden aşağıya saldık. Uzunca bir süre Bafa Gölü’nün üzerinde süzülen Avşarlı daha sonra göl kıyısına inerek yiyecek aramaya başladı. Bundan sonraki yaşamında ne yapacağını kendisi karar verecek. Belki güneye doğru inecek belki de bu bölgede kışlama yapanlar gibi diğer kuşlarla burada kalıp beslenmeye devam edecek. Biz de Avşarlıyı takip etmeye devam edeceğiz” dedi.