Vefa grubu Aşağıkayacık’ta vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor

Aydın’ın Efeler ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında Aşağıkayacık Mahallesi’ne giriş çıkışlar kısıtlanırken, mahallenin ihtiyacı ise Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.

Aydın genelinde korona virüs tedbirleri sıkı bir şekilde devam ederken Efeler Kaymakamlığı tarafından Aşağıkayacık Mahallesinde artan vakalar dolayısıyla ikinci bir karara kadar mahalleye giriş çıkışlar yasaklandı. Efeler İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulunca alınan karar kapsamında Aşağıkayacık Mahallesi ile Kavakalanı ve Zeytinönü mevkileri karantinaya alındı. Karantina sonrası ise vatandaşların ihtiyaçları karşılanmaya devam ediyor.

Efeler Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, “Efeler Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerimiz 11.02.2021 tarih ve 2 sayılı Efeler İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile karantinaya alınan Aşağıkayacık Mahallemizde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını 7/24 esasına göre karşılamaktadır” denildi.