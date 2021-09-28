banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Korona virüsü yok eden cihaza altın madalya
Korona virüsü yok eden cihaza altın madalya
Sarhoş sürücü alkolmetreyi POS cihazı sanınca...
Sarhoş sürücü alkolmetreyi POS cihazı sanınca...
Cübbeli Ahmet: AK Parti, parlamenter sisteme dönerse...
Cübbeli Ahmet: AK Parti, parlamenter sisteme dönerse...
Pfizer, Covid-19'a karşı ilaç denemelerine başladı
Pfizer, Covid-19'a karşı ilaç denemelerine başladı

Vali Hüseyin Aksoy, KYK yurdunda incelemelerde bulundu

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Kampüs alanı içerisinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait öğrenci yurdunda incelemelerde bulundu.

AYDIN 28.09.2021, 14:10
Vali Hüseyin Aksoy, KYK yurdunda incelemelerde bulundu

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Kampüs alanı içerisinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait öğrenci yurdunda incelemelerde bulundu.

Aydın’da devam eden kamu yatırımlarında incelemelerde bulunan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, ADÜ kampüs alanı içinde yer alan yurt binasını gezerek inşaat alanıyla ilgili olarak Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu’ndan bilgi aldı. Vali Aksoy, öğrenci odaları, öğrencilerin sosyal yaşam alanları ve binada yapılan tefrişatı yerinde inceledi. Öğrenci memnuniyetine odaklı olarak tasarlanan yurtta, öğrencilerin sosyal ve kültürel yaşamlarını destekleyici hizmetler de bulunuyor. Sergi alanı, 432 kişilik konferans salonu, basketbol voleybol ve futbol sahalarını içerisinde bulunduran yurtta ayrıca, çalışma atölyesi salonları, mescit, berber, terzi, market, ayakkabı tamircisi olanaklarıyla öğrencilerin yaşamsal ihtiyaçları da karşılanacak.

Vali Aksoy’un gerçekleştirdiği incelemelerde ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in yanı sıra Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, İl Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu da hazır bulundu.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Trabzonspor 7 15
3. Altay 7 15
4. Beşiktaş 7 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 7 13
7. Alanyaspor 7 13
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Kasımpaşa 7 6
17. Malatyaspor 7 6
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Samsunspor 6 10
8. Kocaelispor 6 10
9. Manisa FK 7 9
10. Menemenspor 7 8
11. Gençlerbirliği 7 8
12. Boluspor 6 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 7 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 6 13
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Celta de Vigo 7 7
14. Espanyol 7 6
15. Cádiz 7 6
16. Elche 7 6
17. Levante 7 4
18. Granada 7 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0