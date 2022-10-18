Vali Aksoy’un Muhtarlar Günü mesajı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Aksoy mesajında, “Muhtar ve muhtarlık kavramları, köklü devlet geleneğimizde 1829’dan bugüne kadar varlığını sürdürmüş ve milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olmuştur. Muhtarlık, bir yanıyla bölgedeki halkın devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynamakta diğer yanıyla da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel unsurlarından birisi olan yönetime katılımcılığı kolaylaştırmaktadır. Devlet-millet bütünleşmesinin tesisinde önemli bir yere sahip olan muhtarlarımız, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının ve beklentilerinin karşılanmasında, sorunlarının çözüme kavuşturulmasında olmazsa olmaz bir öneme sahip olup, devletimizin gören gözü, vatandaşa dokunan sıcak elidir. Halkımızın teveccühüne mazhar olmak, muhtarlarımıza büyük sorumluluklar yüklemektedir. İlimizde de; mahallelerinin her türlü ihtiyacını tespit ederek, hizmet sunma hususunda emeğini esirgemeyen, bizlere mahallelerinin gelişimi ve değişimi noktasında çözüm ortaklığı yapan mahalle muhtarlarımıza, ortaya koydukları özverili hizmetlerinden ve başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Valiliğimiz de bu kadar önemli görevi ifa eden muhtarlarımıza, vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunmaları noktasında elverişli koşulların oluşturulması için gerekli desteği vermekte ve düzenli olarak ilçelerin muhtarları ile bir araya gelerek; istek, talep ve sorunlarını dinlemekte, sorunların giderilmesi ve çözüme kavuşturulması noktasında gereğini yapmaktadır. Demokrasimizin zincirinin ilk halkasını oluşturan muhtarlık, fedakârlık ve sevgi gerektiren zor bir görevdir. Bu duygu ve düşüncelerle gerek milleti ve gerekse devleti temsil gibi önemli bir görevi yürüten başta ilimiz muhtarları olmak üzere, tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum” dedi.