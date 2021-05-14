Vali Aksoy’dan şehit aileleri ve gazilere bayram ziyareti

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit aileleri ve gazileri evlerinde ziyaret etti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan tam kapanma uygulaması nedeniyle vatandaşlar Ramazan Bayramı’nı evlerinde geçirirken Aydın Valisi Hüseyin Aksoy şehit aileleri ve gazileri unutmadı. Vali Aksoy, Efeler ilçesi Zafer Mahallesi’nde ikamet eden Şehit Polis Cumhur Yılmaz’ın Babası Sabri Yılmaz’ı, Cumhuriyet Mahallesi’nde ikamet eden Şehit Er Orkun Alp Arslan’ın ailesini, Cumhuriyet Mahallesi’nde ikamet eden Şehit P.Uzm.Çvş.Selim Kerim Çeri’nin Annesi Hatice Çeri’yi, Meşrutiyet Mahallesi’nde ikamet eden Gazi Er Servet Yılmaz ve Mimar Sinan Mahallesi’nde ikamet eden Gazi Polis Memuru Mustafa Kızılay’ı evlerinde ziyaret etti. Vali Aksoy’a ziyaretlerinde Aydın İl Müftüsü Ercan Aksu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Aydın İl Müdürü Ömer Turan eşlik etti. Ziyaretlerde şehitler için dua edilirken, Aksoy şehit aileleri ve gazilere iyi bayramlar diledi.