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Vali Aksoy’dan normalleşme denetimi

Aydın’da kontrollü normalleşme sürecinin başlamasının ardından Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Efeler’de denetim gerçekleştirdi.

AYDIN 04.03.2021, 12:00
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Vali Aksoy’dan normalleşme denetimi

Aydın’da kontrollü normalleşme sürecinin başlamasının ardından Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Efeler’de denetim gerçekleştirdi.

Korona virüs Risk Haritasına göre orta riskli olarak sarı kategoride bulunan Aydın’da kontrollü normalleşme süreci başladı. 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı kısıtlamasının kalkması ile birlikte Efeler’in en işlek noktalarında yoğunluk yaşanırken, aylar sonra işyerlerini açan esnafın da yüzü güldü. Pandemi tedbirleri kapsamında yüzde 50 kapasite ile işyerleri açan esnafın yüzü gülerken, emniyet ekipleri de işyerlerini kontrol ederek esnafları kontrollü normalleşme süreci hakkında bilgi verdi. Bu kapsamda Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, kurum müdürleri ile birlikte Sevgi Yolu üzerinde denetim gerçekleştirdi. Aydın genelinde büyük bir hassasiyet içinde denetimlerin gerçekleştirildiğini ifade eden Vali Hüseyin Aksoy; “Bugün bizler de alandayız. Temel amacımız Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun koyduğu kuralların sağlıklı bir şekilde uygulanmasını sağlamak. Aydın ili olarak şu anda sarı renkteyiz. Bunu korumak ve daha iyi bir noktaya taşımak durumundayız. İşletmelerin açılması ilimiz için oldukça önemli. Bu anlamda konulan kurallara herkesin büyük bir titizlikle uyması ve mevcut durumu daha iyi bir noktaya taşıması gerekiyor. Bu noktada Aydın halkının ve işletmelerimizin duyarlı olması, kurallara herkesin uyması önem taşıyor. Temennimiz bunu hep birlikte başarmak ve daha iyi bir noktaya taşımak. Katkısı olan bütün kişi ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Birlikte mücadele ederek sonuç alabiliriz. Bu anlamda herkesi duyarlı olmaya davet ediyoruz” dedi.

“Hep birlikte sonuç elde edebiliriz”

Normalleşme süreci ile birlikte Kuşadası, Didim gibi turizm bölgelerinde olası bir yoğunluğa karşı tedbirlerin alındığını ifade eden Vali Aksoy; “Her bölgemizin özelliğine ve hassasiyetine göre denetim ekiplerimizin sayısı farklılık gösterebiliyor. Belirli kurumlarımızla işbirliği içerisinde çalışmalarımızı yapıyoruz. Dün bütün odalarımızla birlikte konu ile ilgili bir toplantı yaptık. İlgili kurumlarımızla bir araya geldik. Her odamızın da kendi meslek örgütlerine dahil olan üyelerini bilgilendirmesini istedik. Onlar da ekipler uğraştırmak suretiyle çalışmalar gerçekleştirecek. Hep birlikte bunu başarabiliriz. Hep birlikte ortak bir anlayışla çalışma ortaya koyarsak sonuç elde edebiliriz. Bu süreci hep birlikte daha iyi yönetmeye davet ediyoruz. Hedefimiz mevcut durumu korumak ve daha iyi bir noktaya taşıyarak mavi kategoriye çıkabilmek” dedi.
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