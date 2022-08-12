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Vali Aksoy’dan mülki amirlere “teşekkür”

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Mülki İdare Amirler Atama Kararnamesiyle Aydın’da da görev yerleri değişen mülki amirlere teşekkür etti.

AYDIN 12.08.2022, 16:02
Vali Aksoy’dan mülki amirlere “teşekkür”

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Mülki İdare Amirler Atama Kararnamesiyle Aydın’da da görev yerleri değişen mülki amirlere teşekkür etti.

Resmi Gazete’de yayımlanan Mülki İdare Amirler Atama Kararnamesiyle Aydın’da görev yapan 4 kaymakam ve 1 vali yardımcısının görev yeri değişirken, Aydın’a 2 kaymakam ve 2 vali yardımcısı geldi. Yapılan değişikliklerin ardından sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ise emeklerinden dolayı mülki amirlere teşekkür ederek başarılar diledi.

Vali Aksoy, yaptığı paylaşımda, “Bugün yayımlanan resmi gazete ile görev yerleri değişen Mülki İdare Amirlerini tebrik eder, yeni görevlerinde başarılar dilerim. Bugüne kadar yaptıkları hizmetler için teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.

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