Vali Aksoy’dan Koçarlı Millet Bahçesi’ne övgü

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Koçarlı’da düzenlenen ‘Muhtarlar Toplantısı’nda Koçarlı Belediyesi tarafından ilk etap yapım çalışmaları tamamlanan Millet Bahçesi’nden övgüyle söz etti.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un koordinasyonunda ildeki kurum müdürlerinin katılımıyla her ay ilçelerde düzenlenen Muhtarlar Toplantısı, bu ay Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan’ın ev sahipliğinde, Koçarlı Millet Bahçesi’nde gerçekleşti. Toplantıda muhtarların talep ve sorunları görüşülmeden önce konuşma yapan Vali Aksoy, “Koçarlı Millet Bahçesi’nde belediyemiz tarafından güzel bir çalışma hayata geçirildi. İlimize ve ilçemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

“Güzel bir çalışma oldu”

Her ay ilçelerde yaptıkları ‘Muhtarlar Toplantısı’nı bu ay Koçarlı Millet Bahçesi’nde gerçekleştiriyor olduklarını belirten Vali Aksoy, “Bugün Koçarlı Millet Bahçesi’nde sorunlarınıza çözüm üretmek adına buradayız. Bu mekanı Koçarlı Belediyemiz yeni inşa etti. Hayırlı uğurlu olsun ve güzel toplantılara vesile olsun. Güzel bir çalışma oldu. İnşallah ilimiz ve ilçemizdeki hayırlı ve güzel hizmetlere ev sahipliği yapan bir mekan olur” ifadelerini kullandı.