Vali Aksoy’dan Kızılay’a kurban bağışı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Türk Kızılay Aydın Şubesi’ne vekaletini vererek, kurban bağışında bulundu.

Türk Kızılay’ının Kurban Bayramı’nda ihtiyaç sahiplerine teslim edilmek üzere kurban bağışı çalışmalarına başlandığını belirten Türk Kızılay Aydın İl Başkanı Sefa Şık, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’u makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Aydın valisi Hüseyin Aksoy da bu yıl Kızılay’ın "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla yapmış olduğu çalışmalara verdiği destekten dolayı mutluluk duyduğunu belirterek Aydın Şubesi’ne çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Türk Kızılay Aydın Şubesi Başkanı Sefa Şık, “Aydın Valimiz Hüseyin Aksoy, kurban vekaletini Kızılay’a teslim etti. 154 yıllık köklü mazisi, faaliyet alanları ve ihtiyaç sahiplerine gölge oluşuyla bildiğimiz Türk Kızılay’ına bağış yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kızılay’ın faaliyetleri konusunda valimize bilgi paylaşımında bulunarak, bağışladığı kurban vesilesiyle devletimizin Türk Kızılay’a olan güvenleri için teşekkürlerimizi ilettik” dedi.