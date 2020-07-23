Vali Aksoy’dan Aydın Defterdarlığı’na ziyaret

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy Aydın Defterdarlığı’nı ziyaret etti.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kocaeli’nden Aydın’a atanan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, kurum ziyaretlerini sürdürüyor. Kurumları ziyaret ederek gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında bilgiler alan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Aydın Defterdarlığı’nı ziyaret etti.

Defterdarlık girişinde çiçekle karşılanan Vali Aksoy, Defterdar Ruhan Konak ve kurum personellerinden, muhasebe, muhakemat, saymanlık hizmetleri ve kurum çalışmaları hakkında brifing aldı.