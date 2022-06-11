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Vali Aksoy’a Türk Kızılayı rozeti

Kızılay Efeler Şube Başkanlığı Yönetim Kurulu üyeleri, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’u makamında ziyaret etti.

AYDIN 11.06.2022, 13:28
Vali Aksoy’a Türk Kızılayı rozeti

Kızılay Efeler Şube Başkanlığı Yönetim Kurulu üyeleri, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’u makamında ziyaret etti.

"Türkiye’nin gururu, insanlığın umudu" sloganı ile çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Kızılay Efeler Şube Başkanlığı Yönetim Kurulu üyeleri, Kurban Bayramı öncesinde, 11 Haziran Kızılay’ın kuruluş yıl dönümü nedeniyle Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’u makamında ziyaret etti. Ziyarette Kızılay Efeler Şube Başkanı Emrah Yavuz ile Kadın Kolları Başkanı Rabia Özkahraman da bulundu.

Kızılay Efeler Şube Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmaları Vali Aksoy’a anlatan yönetim kurulu üyeleri, kendisine geçmişten bugüne Türk Kızılayı tarafından yürütülen çalışmaları anlatan fotoğraf tablosunu ve Türk Kızılayı rozetini takdim etti. Şubenin yönetim kurulu üyeleri, misafirperverliğinden dolayı Vali Aksoy’a teşekkür etti.

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