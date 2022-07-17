Vali Aksoy, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde akşam üzeri başlayan orman yangını kısmen kontrol altına alınırken, bölgeye giden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, söndürme çalışmalarını yakından takip ederek incelemelerde bulundu.

Nazilli ilçesi kırsal Kırcaklı Mahallesi Karıncalıdağ Tekçöğür mevkiinde akşam üzeri saat 17:30 sıralarında başlayan ve kısa sürede büyüyen orman yangını yaklaşık 4 saat süren çalışmaların ardından kısmen kontrol altına alındı. Arazi şartları sebebiyle sürekli yer değiştiren alevler, ekipleri havadan ve karadan müdahalesi ile kısmen kontrol altına alınırken, söndürülen bölgelerde de soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangının başladığı ilk andan itibaren bölgeye gelen Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ise söndürme çalışmalarını yakından takip etti. Yangın bölgesindeki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Aksoy bölgede incelemelerde bulundu.