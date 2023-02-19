Vali Aksoy ve Başkan Kaplan Koçarlı’da depremzedeler ile bir araya geldi

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, İncirliova Kaymakamı ve Koçarlı Kaymakam vekili Canan Hançer Baştürk ve Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan deprem bölgelerinden Koçarlı’ya gelen depremzede vatandaşları ziyaret ederek taleplerini dinledi.

Koçarlı Belediye Otelinde ve öğretmenevinde kalan depremzede vatandaşlarla görüşen Vali Aksoy, Kaymakam Baştürk ve Belediye Başkanı Kaplan, geçmiş olsun dileklerini ilettikleri depremzedelerin ihtiyaçlarını dinledikten sonra çocuklarla da sohbet edip moral verdiler. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, “Devletimiz ve milletimiz her daim yanınızda. İnşallah bu zor günlerin üstesinden hep birlikte geleceğiz, yaralarımızı hep birlikte saracağız. Okul çağındaki çocuklarımız ise burada kaldıkları müddetçe eğitimden uzak bırakmayarak okullarda eğitimlerine devam ettireceğiz" dedi.

Vali Aksoy ayrıca, depremzede ailelerin gelmesiyle birlikte onlara kucak açan, her türlü desteği sağlayan ve moral veren Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan’a ve Koçarlılılara teşekkür etti.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ise, devletin her zaman vatandaşlarının yanında olduğunu, el birliği ve gönül birliğiyle tek yürek olarak bu felaketin üstesinden gelineceğini ifade ederek, “Aydın Valimiz Hüseyin Aksoy ile birlikte ilçemizde misafir ettiğimiz depremzede vatandaşlarımızla bir araya geldik. İhtiyaçları ve talepleri ile ilgili daima yanlarında olduklarını belirttik. Biriz, birliğiz depremzedelerimiz için tek yüreğiz diyerek Koçarlımızda devlet millet el ele, tek yürek olarak depremden etkilenen vatandaşlarımıza her türlü yardımı ve desteği sağlamak için ilk günden beri çalışıyoruz. Desteğimizi vermeye devam edeceğiz. Biz birlikte güçlüyüz" diye konuştu.