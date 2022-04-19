Vali Aksoy, üniversiteli öğrencilerin misafiri oldu

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Gülçiçek Hatun Yurdu’nda kalan üniversite öğrencilerinin misafiri oldu.

On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelmesi ile birlikte Aydın Valisi Hüseyin Aksoy da iftar programlarına devam ediyor. Bu çerçevede üniversite öğrencilerinin misafiri olan Vali Aksoy, Gülçiçek Hatun Yurdu’nda kalan üniversite öğrencileri ile bir araya geldi. İftar yemeğine misafir olan Aksoy, yemeğin ardından üniversiteli gençler ile uzun süre sohbet etti.

Gerçekleştirilen iftar programında Vali Aksoy’a Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu eşlik etti.