Vali Aksoy, Söke’de konuk edilen depremzedeler ile görüştü

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy Söke’ye gelerek depremzedelerin konuk edildiği kurumları ziyaret etti. Vali Aksoy’a; Söke İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Söke Belediye Başkan Vekili Veli Devrim Yerli de eşlik etti.

İlk ziyaret noktası Söke Tarımsal Yayım ve Hizmet İçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü (TAYEM) oldu. Deprem bölgesinden gelerek TAYEM’de konuk edilen vatandaşlarla sohbet eden Vali Hüseyin Aksoy, geçmiş olsun dileklerini iletti. Depremzede vatandaşların taleplerini dinledi.

Ardından Söke İlçe Kaymakamlığı’nın yardım toplama merkezi haline gelen Kapalı Spor Salonu ziyaret edildi. Vali Hüseyin Aksoy ve beraberindeki heyeti burada karşılayanlar arasında esnaf oda ve STK temsilcileri de yer aldı.

Toplanan yardımlarla ilgili bilgi alan Vali Aksoy daha sonra Söke Anadolu Lisesi Öğrenci pansiyonunda kalan depremzedelerle bir araya geldi.

Pansiyonda kalan depremzedelerin taleplerini de dinleyen Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, afetzedelerin rahat bir şekilde konuk edilmeleri, ihtiyaçlarının giderilmesi için il genelinde titizlikle çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Söke’de iki kamu misafirhanesinde afetzede vatandaşların konuk edildiğini belirten Aydın Valisi Hüseyin Aksoy; “Geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Burada onları en iyi şekilde misafir etmek adına başta Kaymakamlığımız olmak üzere, belediyemiz, sivil toplum kuruluşlarımızdan büyük bir gayret var. Bunu yerinde gördük. Çocuklarımızın eğitimlerinden geri kalmamaları adına onları eğitime almaya başladık. Sağlıkla ilgili sorunları varsa ekiplerimiz geliyor. Her anlamda onları en iyi şekilde misafir etmek için çaba gösteriyoruz” dedi.

Yardım kampanyalarının devam etmesinde yarar olduğunu belirten Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, “Deprem bölgesi ve Aydın iline gelip burada kalan vatandaşlarımız için yardımlara her zaman ihtiyaç var. Bu noktada vatandaşlarımızın gayretlerini sürdürmelerini bekliyoruz. Bugüne kadar yardım eden tüm vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum” dedi.