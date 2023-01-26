Vali Aksoy, Söke Belediyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı Kitabevi’ni inceledi

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Söke Belediyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı Kitabevi’ni ziyaret etti.

Söke Belediyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı Kitabevi’ni ziyaret eden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, kitabevinde bulunan öğrencilerle sohbet etti. Söke Belediyesi tarafından restore edilerek kitabevine dönüşen ‘Kaktüslü Evi’ gezerek bina ile ilgili bilgiler alan Vali Aksoy’a, Söke Belediye Başkan Vekili Veli Devrim Yerli tarafından hediye takdim edildi. Restorasyonda Aydın Valiliği’nin önemli katkısının olduğunu belirten Başkan Vekili Veli Devrim Yerli, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’a katkılarından dolayı teşekkür etti.

“Çok güzel bir kitabevi olmuş” diyen Vali Aksoy, “Emeği geçenleri kutluyor ve teşekkür ediyoruz. Türkiye’nin önemli bilim insanı İlber Ortaylı Hocamızın adının da verilmesi burayı daha anlamlı hale getirmiştir” diye konuştu.

Vali Aksoy’a Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Söke Belediye Başkan Vekili Veli Devrim Yerli, İl Emniyet Müdür Vekili Uğur Er, İl Jandarma Alay Komutanı Ali Naci Aldemir, Söke Belediyesi Kültür Müdürü Hüseyin Batir eşlik etti.