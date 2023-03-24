Vali Aksoy, Şehit Aileleri ve Gaziler ile iftar programında bir araya geldi

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Şehit Aileleri ve Gaziler ile iftar programında bir araya geldi.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy ile birlikte Şehit Aileleri, Gaziler ve davetliler iftar programına katıldı.

Dualarla açılan iftarda konuşan Vali Aksoy, "Türk milletinin aziz varlığı, devletimizin istiklali ve istikbali uğruna mübarek kanlarını akıtmış şehitlerimizin muhterem aileleri ve gazilerimizle, Ramazan ayının ilk iftar programında bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyor, sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum” dedi.

Vali Aksoy konuşmasının devamında, “Bu cennet vatan uğruna cepheden cepheye koşan ve şehit olmayı göze alan gazilerimiz, cesaretin ve fedakarlığın sembolleri, ülkemizin medarı iftiharıdır.

Tarih boyunca ülkemizin bütünlüğüne, bağımsızlığımıza ve birlikte yaşama irademize kast eden düşmanlar karşılarında daima “ölürsem şehit, kalırsam gazi” anlayışı ile dimdik duran sağlam bir milli iradeyi bulmuşlardır. Bugün bu topraklar üzerinde bağımsız ve hür olarak yaşamamızı bu iradeye borçlu olduğumuzu unutmamalıyız. Bu anlamda şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz. Onların mekânları cennet olsun diyoruz. Şehitlerimizin ailesi onların bize emanetidir ve bizler devlet olarak, devletin bütün kurumları olarak onların sorunlarıyla ilgilenme adına kapılarımızı sonuna kadar açık tutuyoruz, tutmaya da devam edeceğiz ve şehitlerimizin, gazilerimizin ailelerine her türlü desteği vermek bizim görev ve sorumluluğumuzdur. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş bütün gazilerimizi ve şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Hayatta olan gazilerimize de en içten sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Ayrıca davetimize icabet edip katılan siz değerli konuklarımıza, şehit ailelerimize, gazilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.