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İzmir’in Bornova ilçesinde bir otel inşaatındaki kule vincin bir kısmı devrildi. Kazada ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Vali Aksoy, patlamada yaralananları hastanede ziyaret etti
Aydın’ın Nazilli ilçesinde meydana gelen patlamanın ardından olay yerinde incelemelerde bulunan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, olayda yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti.
AYDIN 30.12.2022, 18:43
Aydın’ın Nazilli ilçesinde meydana gelen patlamanın ardından olay yerinde incelemelerde bulunan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, olayda yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti.
Aydın’ın Nazilli ilçesindeki bir işyerinde meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybederken, 1’i ağır 5 kişi yaralandı. Olayın öğrenilmesinin ardından bölgeye giden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ise incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Olayın tüm yönüyle soruşturulduğuna dikkat çeken Vali Aksoy, daha sonra Nazilli Devlet Hastanesi’ne geçerek yaralıları ziyaret etti. Patlamada yaralanan vatandaşlara ‘geçmiş olsun’ dileklerini ileten Vali Aksoy, hastane yöneticilerinden bilgi aldı.