Vali Aksoy, öğrencilerle birlikte Malazgirt 1071 filmini izledi

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Aydın’ın farklı okullarından gelen öğrencilerle birlikte ‘Malazgirt 1071’ sinema filmini izledi.

Anadolu’nun kapısının Türklere açılmasını sağlayan Malazgirt Savaşı’nı konu alan Malazgirt 1071 sinema filmi geçtiğimiz günlerde vizyona girdi. Türk tarihinin önemli olaylarından birini konu alan filmi birçok sinemasever tarafından beğeni toplarken, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy da öğrencilerle bir araya gelerek ‘Malazgirt 1071’ filmini izledi.

Gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilerle de sohbet eden ve tarihin bilinmesinin önemine dikkat çeken Vali Aksoy; “Tarihini bilmeyen, geleceğini inşa edemez” diyerek öğrencilere kitap okumayı aksatmamalarını istedi.

Etkinlikte Vali Hüseyin Aksoy’a, Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Gödekmerdan ile Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş da eşlik etti.