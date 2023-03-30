Vali Aksoy misafir sporcular ve gönüllü gençler ile iftarda buluştu

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, misafir olarak Aydın’a gelen sporcular, milli sporcular ve deprem bölgesine görevli olarak giden gönüllü gençler onuruna verilen iftar programına katıldı.

Geçtiğimiz ay Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ilde etkili olan ’asrın felaketi’ olarak adlandırılan yıkıcı depremlerde 45 binin üzerinde kişi hayatını kaybederken binlerde kişi de yaralandı. Depremlerin ardından yapılan koordinasyon çalışmaları ile depremzedeler Türkiye genelindeki çeşitli illerde misafir edilmeye başlandı. Depremzedeleri ağırlayan illerden biri de Aydın oldu. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, misafir olarak Aydın’a gelen sporcular, milli sporcular ve deprem bölgesine görevli olarak giden gönüllü gençler onuruna verilen iftar programına katılarak birlikte oruç açtı.

Gençlerle ve sporcularla yakından ilgilenen Vali Aksoy yaptığı konuşmada, “Hepinizin Ramazan-ı Şerif ayı mübarek olsun. Bolluk ve bereket ayı olan Ramazan ayı hepimize sağlık ve huzur getirsin. Bugün, böyle bir mübarek günde, bir iftar sofrasında, sizlerle beraber olmaktan, sizleri ağırlamaktan, büyük bir onur duyuyorum" dedi.

İftar programına Vali Aksoy’un yanı sıra Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, il protokolü, gençlik liderleri ve çok sayıda genç katılım sağladı.