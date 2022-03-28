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Vali Aksoy, mehteranları ağırladı

Germencik Ali Şanlı Tarihi Osmanlı Mehteran Takımını ağırlayan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, derneğin küçük üyeleriyle de görüşerek eğitimlerini aksatmamaları gerektiğine dikkat çekti.

AYDIN 28.03.2022, 18:32
Vali Aksoy, mehteranları ağırladı

Germencik Ali Şanlı Tarihi Osmanlı Mehteran Takımını ağırlayan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, derneğin küçük üyeleriyle de görüşerek eğitimlerini aksatmamaları gerektiğine dikkat çekti.

Aydın’ın Germencik ilçesinde faaliyet gösteren Germencik Ali Şanlı Tarihi Osmanlı Mehteran Takımı Yaşatma ve Koruma Derneği, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’a teşekkür ziyaretinde bulundu. Bugüne kadar verdiği desteklerden dolayı Vali Aksoy’a teşekkür eden Dernek Başkanı Besim Acar, mehteran kültürünün yaşatılması adına verilen her desteğin önemli olduğunu vurguladı.

Kendisini ziyaret eden mehteran takımını ağırlayan Vali Aksoy, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Derneğin çalışmalarının topluma daha yararlı hale gelmesi adına desteklerin devam edeceğini ifade eden Vali Aksoy; “Yaptığınız ve yapacağınız çalışmalarla topluma katkı sunduğunuzu, özellikle müziğe olan ilginizi ve duyarlılığınızı biliyoruz, farkındayız. Bunu değerlendirmek ve topluma daha yararlı hale getirmek bakımından bu çalışmanızda bizler de elimizden geldiğince sizlerin yanında olduk. Temennimiz bu alanda yapacağınız çalışmaları daha iyi bir noktaya taşıyabilmek. Her kesime imkanlarımız ölçüsünde yardımcı olmaya gayret ediyoruz, çalışmalarınızda da yanınızda olmaya devam edeceğiz” dedi.

“Eğitim konusunu önemsiyoruz”

Mehteran takımının küçük üyelerine eğitimlerini aksatmamalarını söyleyen Vali Aksoy, eğitim konusunu önemsediklerini belirterek; “Bizim esasımız eğitimi aksatmamak. Bizler de eğitim konusunda yapılacak olan her türlü çalışmaya destek verdik ve vermeye de devam edeceğiz. Yani benim imkanım yok, onun için okuyamıyorum şeklinde bir mazeret kabul etmiyoruz. Eğitim konusunu önemsiyoruz. Sizlerin de çocuklarınızın okuması konusunda gereken duyarlılığı göstereceğinize inanıyorum. Sizler çeşitli nedenlerle okuyamamış olabilirsiniz. Arzu ettiğiniz noktaya gelememiş olabilirsiniz ama çocuklarınızı mutlaka eğitim konusunda yönlendirmeniz, takip etmeniz bizler için de büyük önem taşıyor. Eğitimde biz hiç bir engel koymuyoruz, var olan engelleri de ortadan kaldırıyoruz. Hep birlikte çocuklarımızın iyi eğitim almasını sağlayacağız” dedi.

Ziyaret ile ilgili açıklamalarda bulunan Germencik Ali Şanlı Tarihi Osmanlı Mehter Takımı Yaşatma ve Koruma Derneği Mehterbaşı Mehmet Gülseven; “Bizim ekibimiz daima insanlara hizmet etmek ve gençlerimizi yetiştirmek için kurulan bir dernek. Buna canı gönülden bağlıyız. Severek yapıyoruz ve böyle bir dernek kurmaya karar verdik. O yüzden hem onları eğitmek hem de insanlara hizmet etmek amacıyla bu grubu kurduk. Bugün de bizlere verdiği desteklerden dolayı Valimiz Hüseyin Aksoy’u makamında ziyaret ederek teşekkür ettik” dedi.

Ziyaret sonunda Dernek Başkanı Besim Acar, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’a el yapımı ney hediye etti.

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