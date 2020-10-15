banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Burası Afrika bozkırları değil 'Afyonkarahisar'
Burası Afrika bozkırları değil 'Afyonkarahisar'
Su kanalına uçtuğu kazayı gülerek anlattı
Su kanalına uçtuğu kazayı gülerek anlattı
Kilo probleminin nedeni alerjileriniz ya da nem olabilir!
Kilo probleminin nedeni alerjileriniz ya da nem olabilir!
Eylül ayı bütçe verileri açıklandı
Eylül ayı bütçe verileri açıklandı

Vali Aksoy, Kuşadası çarşılarını gezdi

KUŞADASI ZİYARETİNİ SÜRDÜREN AYDIN VALİSİ HÜSEYİN AKSOY, KORONA VİRÜS SALGINI NEDENİYLE ZOR GÜNLER GEÇİREN TURİZMDEKİ KÖTÜ GİDİŞTEN ETKİLENEN KUŞADASI ÇARŞILARINI GEZDİ.

AYDIN 15.10.2020, 17:31
1
Vali Aksoy, Kuşadası çarşılarını gezdi

Kuşadası ziyaretini sürdüren Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, korona virüs salgını nedeniyle zor günler geçiren turizmdeki kötü gidişten etkilenen Kuşadası çarşılarını gezdi.

Beraberinde Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ile birlikte Sağlık Caddesi, Kahramanlar Caddesi ve Barbaros Bulvarı başta olmak üzere özellikle turistik esnafın yoğun olduğu çarşılarda esnafla tek tek görüşen ve sorunlarını dinleyen Vali Aksoy, hem esnaf hem de vatandaşlarla sohbet etti.

Vali Aksoy, ayrıca, esnafa ve vatandaşlara maske takmaları, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Yorumlar (0)
banner378
21°
açık
Namaz Vakti 15 Ekim 2020
İmsak 05:44
Güneş 07:09
Öğle 12:55
İkindi 15:59
Akşam 18:31
Yatsı 19:50
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2