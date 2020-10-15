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Vali Aksoy, Kuşadası çarşılarını gezdi
KUŞADASI ZİYARETİNİ SÜRDÜREN AYDIN VALİSİ HÜSEYİN AKSOY, KORONA VİRÜS SALGINI NEDENİYLE ZOR GÜNLER GEÇİREN TURİZMDEKİ KÖTÜ GİDİŞTEN ETKİLENEN KUŞADASI ÇARŞILARINI GEZDİ.
AYDIN 15.10.2020, 17:31
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Kuşadası ziyaretini sürdüren Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, korona virüs salgını nedeniyle zor günler geçiren turizmdeki kötü gidişten etkilenen Kuşadası çarşılarını gezdi.
Beraberinde Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ile birlikte Sağlık Caddesi, Kahramanlar Caddesi ve Barbaros Bulvarı başta olmak üzere özellikle turistik esnafın yoğun olduğu çarşılarda esnafla tek tek görüşen ve sorunlarını dinleyen Vali Aksoy, hem esnaf hem de vatandaşlarla sohbet etti.
Vali Aksoy, ayrıca, esnafa ve vatandaşlara maske takmaları, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.
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