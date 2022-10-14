Vali Aksoy, Karpuzlulu muhtarlar ile bir araya geldi

Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde mahalle muhtarları ile toplantı düzenleyen Vali Hüseyin Aksoy, sorunların giderilmesi konusunda gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Karpuzlulu mahalle muhtarları ile gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi. Mahalle muhtarları ile görüşen Vali Aksoy, muhtarların talepleri ve sıkıntılarını dinleyerek, çözüm konusunda gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti. Gerçekleştirilen toplantı sonrasında ilçe genelinde bir dizi ziyaret gerçekleştiren Vali Aksoy, beraberindeki heyet ile birlikte, Ömerler Mahallesi’nde ikamet eden Şehit P. Onb. Onur Görmez’in ailesini evinde ziyaret etti. Daha sonra Vali Aksoy, Karpuzlu’da ikamet eden Kıbrıs Gazisi Dursun Yılmaz ve vatandaşlarla sohbet etti.

Yenimahalle Muhtarlığı hizmet binasının inşaatını da ziyaret eden Vali Aksoy, alanda incelemelerde bulundu.

Gerçekleştirilen programda Vali Aksoy’a, Karpuzlu Kaymakam Vekili Merve Ayık eşlik etti.