Aydın’da 2022-23 Eğitim Öğretim Yılı çerçevesinde ilk ders zili çaldı, il genelindeki 185 bin 894 öğrenci ders başı yaptı.

Yeni eğitim yılı açılış programına katılan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ise ilk ders zilini çaldı. İlk ders zili çalan Aydın’da öğrenciler sınıflarına kavuşmanın heyecanını yaşadı. Yeni eğitim yılının başlaması ile birlikte Aydın genelinde de resmi ve özel 888 okul ve kurumda toplam 15 bin 664 öğretmen ve 185 bin 894 öğrenci ders başı yaptı.

“Vali Aksoy, ilk ders zilini çaldı”

Yeni eğitim yılı çerçevesinde Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde açılış töreni gerçekleştirildi. Efeler ilçesi Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nda gerçekleştirilen törene katılan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ise ilk ders zilini çalarak öğrencileri sınıflara davet etti.

Okullarda ve çevresinde öğrencilerin güvenliğinin sağlanması adına tedbirlerin alındığını ve kontrollerin titizlikle yapılacağını vurgulayan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy; “2022-23 Eğitim Öğretim Yılı başlangıç törenini, İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy’un adını taşıyan okulumuzda sizlerle birlikte başlatmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Eğitimde her yıl bir öncekinden daha başarılı olabilmek adına ilgili kurum ve kuruluşlarımızla işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Okullarımızın güvenliği konusunda emniyet ve jandarma teşkilatımızla diğer kurum ve kuruluşlarımızla koordineli bir şekilde eğitim öğretim öncesinde alınması gereken tedbirler planladık, kurguladık ve yarın da bir toplantı yapıp eksik kalan bir kısım varsa onları gündemimize almak adına çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Okullarımızın ve çevresinin güvenliğinin sağlanması adına Valilik Emri olarak yayınladığımız genelgelerin, alandaki uygulamalarını titizlikle takip edeceğiz. Okul ve çevresinde, öğrenci, veli ve öğretmen değilse kişi ve grupların toplanması ve beklemesini yasakladık. Okul çevresinde öğrencilerimizi olumsuz alışkanlıklara sevk edebileceğini düşündüğümüz bakkal, market ve büfelerde tek dal sigara satışını yasakladık. Okullarımızın daha güvenli hale gelmesi ve çocuklarımızın eğitim öğretim döneminde derslerine devam etmesini sağlama adına internet kafelerde, ders saatlerinde çocukların alınmasını yasakladık. Bunları kontrol edeceğiz, inceleyeceğiz ve özellikle eğitim devam ederken dersi olan bir öğrencinin okulda olması hususunda büyük bir hassasiyetle süreci takip edeceğiz. Temennimiz güvenli bir okul ve güzel bir çalışmayla eğitimdeki başarımızı daha üst noktalara taşıyabilmek. Okullaşma oranlarımızı yüzde yüzlere ulaştırmak. Özellikle okul öncesinde 5 yaş grubunda bu oranları en üst noktaya taşıyabilmek adına başta kaymakam arkadaşlarımız ile il ve ilçe milli eğitim müdürlerimiz olmak üzere büyük bir gayretler bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Geleceğimizin emaneti olan çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmeleri ve başarılı olmaları için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Yarına umutla bakabilmemiz için gençlerimizin en iyi eğitimi almaları, milli ve manevi değerlerine sahip, bilgi ve teknolojiyi takip eden, kendisini geliştiren, her fikre ve düşünceye açık gençler olarak yetişmeleri bizim en büyük temennimizdir. Bu bağlamda yeni eğitim öğretim yılımızın sorunsuz, bir önceki yıla göre daha başarılı olmasını diliyorum” dedi.

“18 bin öğrencimiz ders başı yaptı”

Eğitim camiasının ortak amacının kendine güvenen, tam donanımlı bireyler yetiştirmek olduğunu ifade eden Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş; “12 Eylül 2022 tarihi itibariyle ilimiz genelinde 888 okul ve kurumda toplam 15 bin 664 öğretmen, temel eğitimde 127 bin 554 ve orta öğretimde 58 bin 340 olmak üzere toplam 185 bin 894 öğrenci ile 2022-23 Eğitim Öğretim Yılı’na başlamanın heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. Eğitim camiası olarak ortak hedefimiz ülke olarak modern dünyada söz sahibi olabilecek, ülkemizi geleceğe güvenle taşıyacak olan genç nesillerin, milli ve manevi değerler sahip çıkan, kendine güvenen ve tam donanımlı bireyler olarak yetiştirmek ve hayata hazırlamaktır. Sevgili öğrenciler sizler bizim için yarınlarımızın umutlarısınız. Bu vesileyle 2022-23 Eğitim Öğretim Yılı’nın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından 4 sınıf öğrencileri okula yeni başlayan birinci sınıf öğrencilerine “Hoşgeldin çiçeği” takdim etti. Halk oyunu gösterilerinin ardından Vali Aksoy, ilk ders zilini çalarak öğrencileri sınıflarında ziyaret etti, başarılar diledi.

Gerçekleştirilen programa Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Ertuğrul Karalar, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş ile kurum müdürleri ve veliler katıldı.