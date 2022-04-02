Vali Aksoy, iftarda şehit ailelerini ağırladı

Şehit aileleri ve gaziler ile birlikte düzenlenen iftar programında bir araya gelen Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, şehit ve gazi yakınlarıyla yakından ilgilendi.

On bir ayın sultanı Ramazan’ın gelmesi ile birlikte Aydın Valiliği tarafından şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi. Konuşmasında önemli mesajlar veren Vali Hüseyin Aksoy, şehit ve gazi yakınlarıyla yakından ilgilendi. Dualar eşliğinde iftarın açılmasının ardından söz alan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Ramazan ayının önemine dikkat çekerek birliktelik ve dayanışma vurgusu yaptı.

Gerçekleştirilen programa Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un yanı sıra Aydın Milletvekilleri ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kurum müdürleri ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.