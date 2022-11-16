Vali Aksoy, Germencikli muhtarlar ile bir araya geldi

Aydın’ın Germencik ilçesinde mahalle muhtarları ile toplantı düzenleyen Vali Hüseyin Aksoy, sorunların giderilmesi konusunda gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Germencik ilçesinde mahalle muhtarları ile gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi. Mahalle muhtarları ile görüşen Vali Aksoy, muhtarların talepleri ve sıkıntılarını dinleyerek, çözüm konusunda gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti. Gerçekleştirilen toplantı sonrasında ilçe genelinde bir dizi ziyaret gerçekleştiren Vali Aksoy, beraberindeki heyet ile birlikte, Neşetiye Mahallesi’nde ikamet eden Şehit Doğan Kef’in ailesini evinde ziyaret etti.

Gerçekleştirilen programda Vali Aksoy’a, Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç ile Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş eşlik etti.