Vali Aksoy: “Gelecek nesiller için çevre denetimi ve eğitimlerimiz aralıksız sürüyor"

Teknolojik gelişmeler, hızlı sanayileşme ve nüfus yoğunluğunun çevre sorunlarını ortaya çıkardığını ifade eden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy; “Gelecek nesillere daha yaşanılır bir dünya bırakmak için çevre denetimi ve eğitim çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” dedi.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında teknolojik gelişmeler, hızlı sanayileşme ve nüfus yoğunluğunun çevre sorunlarını ortaya çıkardığına dikkat çeken Vali Aksoy; “Günümüzde sağlıklı, yaşanabilir ve daha güzel bir dünya için tüm insanlığın hassasiyetle üzerinde durduğu konuların başında çevre gelmektedir. İçinde bulunduğumuz yüzyılda teknolojik gelişmeler, hızlı sanayileşme, kentlerdeki nüfus yoğunlukları, plansız yapılaşmalar, kaynakların bilgisizce tüketimi gibi etkenler, tüm dünyada doğal hayatın tehdit edilmesine, çevre sorunlarının ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Diğer yandan dünyamız küresel ısınma, kuraklık, susuzluk, çölleşme, biyolojik çeşitliliğin azalması ve bazı canlı türlerinin yok olması gibi ciddi çevre felaketleriyle de karşı karşıyadır. Bütün bu küresel çevre sorunlarının çözüme kavuşturulması ve gelecek nesillere daha yaşanılır bir dünya bırakılması uluslararası işbirliğini zorunlu hale getirmektedir. Bu işbirliğine yönelik olarak, 1972 yılında Stockholm’da düzenlenen konferansta 5 Haziran, ülkemizde ve dünyada çevre korumacılığının yaygınlaştırılması, çevre kalitesinin iyileştirilmesi ve aktif katılımın sağlanmasını hedefleyen ulusal ve küresel bilgilendirme günü olarak kabul edilmiştir. O tarihten bu yana dil, din, ırk ve gelişmişlik farkı gözetmeksizin, her yaş ve kesimdeki kitleye erişebilmek amacıyla Dünya Çevre Günü tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Ayrıca 5 Haziran’ı içine alan hafta her yıl Türkiye Çevre Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu etkinliklerle birlikte toplumumuzda her geçen gün artan çevre bilinci bizleri gelecek adına umutlandırmaktadır. Sivil toplum örgütlerinin, medyamızın, kamu kurum ve kuruluşlarının bu yöndeki girişimleri memnuniyet vericidir. Bu çalışmaların artarak devam edeceğinden şüphe duymuyorum. Bizler gelecek nesillere daha yeşil daha yaşanabilir bir ülke bırakabilmek gayesiyle var gücümüzle çalışıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle hep birlikte el ele vererek, yeşili ve mavisiyle güzel ülkemiz ve Aydınımız için herkesi işbirliğine davet ediyor, bu vesileyle tüm halkımızın Dünya Çevre Günü’nü ve Türkiye Çevre Haftası’nı Kutluyorum” ifadelerine yer verdi.