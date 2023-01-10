Vali Aksoy, gazeteciler ile kahvaltıda buluştu

Aydın’da görev yapan gazeteciler ile 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir araya gelen Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, “Aydın’ın gelişmesi ve kalkınması noktasında hepimiz ortak bir anlayış içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Her zaman sizlere kapımız açık" dedi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, il genelinde görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi. Vatandaşların haber alması ve bilgilendirilmesi noktasında basın mensuplarının önemli rol oynadığını ifade eden Vali Aksoy, "Halkın haber alma özgürlüğünün ortaya çıkmasında, basınımızın rahat bir şekilde çalışması ve haberini yapabilmesi oldukça değerli ve önemlidir. Aydın da basın noktasında kendisini geliştirmiş, önemli bir alt yapıya sahip olan bir kent. Cemiyetlerimizin organizasyonunda zaman zaman siz değerli basın mensupları ile bir araya gelmeye gayret gösteriyoruz. Ben de Aydın Valiliği görevine başladıktan sonra her 10 Ocak günü aksi bir şey olmaz ise sizlerle birlikte olmaya özen gösteriyorum. Basınımızın çalışmalarını yakından takip ediyoruz. İlin sorunlarının ortaya konmasında, bunlara alternatif çözümler üretilmesinde basının gayreti ve ortaya koyduğu tutum ve davranışlar oldukça önemli. Yağmur, çamur, kar, kış demeden afet anında bile olsa basınımız o haberin peşinde koşuyor, çok zor şartlar da bile olsa o haberi herkese ulaştırmak için büyük bir gayret gösteriyor. Aydın’da da bu anlayış içerisinde görev yapan siz değerli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum. Bu vesile ile yaşamını kaybeden bütün gazetecilerimizi rahmetle anıyor, emekliye ayrılanlara saygı ve esenlikler diliyorum. Şu anda görevinin başında olan siz değerli gazetecilerimize de görevlerinizde başarılar ve sağlıklı bir çalışma ortamı diliyorum. Her zaman sizlere kapımız açık. Aydın’ın gelişmesi ve kalkınması noktasında hepimiz ortak bir anlayış içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Vali Aksoy’un konuşmasının ardından Aydın Valiliği Basın Danışmanı Bekir Aygül de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensupları için yazdığı şiiri okurken, etkinlik Vali Aksoy ve kentte görev yapan basın mensuplarının toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.