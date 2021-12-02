Vali Aksoy, Engelli Bilgi Bankası’nı tanıttı

Aydın Valiliği koordinesinde oluşturulan Engelli Bilgi Bankası’nı tanıtan Vali Hüseyin Aksoy, Aydın’da toplam 38 bin 178 engelli bireyin olduğunu açıkladı.

Aydın’da yaşayan engelli ve kronik hastalığı olan bireylerin, veri entegrasyonunun sağlanarak, sosyal hizmetlerden faydalanmalarını kolaylaştırmak amacıyla Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un talimatı ile Engelli Veri Bankası kuruldu. Düzenlenen toplantı ile Engelli Veri Bankası Projesi’ni tanıtan Vali Aksoy, hazırlanan sistem sayesinde tüm engelli bireylerin devletin sunduğu imkanlardan daha iyi yararlanmalarını sağlayacağını belirtti.

Engelli Bilgi Bankası sisteminden alınan verilere göre; Aydın’da toplam 38 bin 178 engelli birey bulunurken, bu vatandaşların 22 bin 973’ü erkek, 15 bin 205’i kadın. Engelli vatandaşların toplam Aydın nüfusuna oranı ise yüzde 3,4. Tüm engelli raporlarının 14 bin 265’i Çocuklar için özel gereksinim (Çözger) raporu, diğer engelli raporlarının 7 bin 553’ü yüzde 40 altı, 16 bin 360’ı ise yüzde 40 üstü engelli raporu olduğu belirtildi.

Engelli ve Süreğen Hastalıklar Bilgi Yönetim Sistemi kapsamında düzenlenen toplantıda Engelli Veri Bankası’nı tanıtan Vali Aksoy; “Aydın Valiliği koordinesinde engellilerimizin verilerinin tek bir sistemde yer alacağı Engelli Veri Bankası Projesi’ni Aydın ili olarak çalıştık. Ocak ayından itibaren süren çalışmalar, yazılım programları, ilgili kurumlarımız ile olan işbirliği, bu alandaki çalışmaların ortak tabana aktarılması gibi çalışmaların ardından projemiz belirli bir aşamaya kadar geldi. Özellikle İl Sağlık Müdürlüğümüzün koordinasyonunda ilgili kurumlarımızla işbirliği içerisinde bu çalışmalarımızı gerçekleştirdik. İlimizde yaşayan tüm vatandaşlarımızın engelli ve kronik hastalıkların bölgelere göre dağılımını, nedenlerini araştırmak, teşhis ve tedaviye yönelik önlemlerin ve tedbirlerin alınmasını sağlamak maksadıyla bu çalışmamızı yaptık. Bu proje ile engelli ve süreğen hastalığı bulunan vatandaşlarımızın, sistem üzerinde haritalandırılması, il düzeyindeki dağılımının ve detaylarının görülmesi, paydaş diğer kamu kurum ve kuruluşlarının veri entegrasyonunun sağlanarak bir veri tabanı oluşturulması amaçlandı. Projemiz, birey açısından tüm kurumlar bünyesinde toplanan verilerin sosyal ve kamu hizmetlerinden faydalanmasını kolaylaştıracak bir rehber, kamu kurumları açısından da verilerin daha efektif ve bütüncül bir yaklaşımla hizmetleri birleştirme fırsatı tanımış olacak. Koordinasyonu sağlayan Aydın Valiliğimiz ve ilgili tüm kurumlar ile işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Birçok paydaş kurumlarımıza belli görevler verdik ve özellikle veri tabanına giriş yapacak personellere, bilgi güvenliği açısından da gizlilik sözleşmeleri imzalatıldı. Burada özellikle engellilere sunulan hizmetlerin kalitesini daha üst noktalara taşımak için bu projemizi hayata geçirdik. Temel amacımız engellilere sunulan hizmetleri daha iyi bir noktaya taşıyabilmek ve engelli, kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın tespitlerini sağlıklı olarak yapabilmek. Kayıt altına alınmamış engelli olduğu halde devletin sunduğu imkanlardan yararlanmayan vatandaşlar varsa onları da bu çalışma kapsamında kayıt altına almayı hedefliyoruz. Engelli olan bütün vatandaşlarımıza devletin sunduğu bütün imkanları sonuna kadar onlara verebilmek” dedi.