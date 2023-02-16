Vali Aksoy, depremzede aileler ile görüştü

Adıyaman’da depreme maruz kalan vatandaşlar Aydın’da misafir edilmeye başlanırken, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Işıklı Mahallesi’nde bulunan öğrenci yurtlarını ziyaret ederek depremzede aileler ile görüştü.

Kahramanmaraş Depremi’nin yaraları sarılmaya çalışılırken, Aydın’da misafir edilecek olan Adıyamanlı depremzedelerin Aydın’a getirildi. Aydın Valiliği koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde, depremzede vatandaşlar Aydın’da bulunan çeşitli yurtlarda ve kamu kurumlarının misafirhanelerine yerleştirilirken, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy da yurtları ziyaret ederek depremzede aileler ile görüştü. Depremzedelere ‘geçmiş olsun’ dileklerini ileten Vali Aksoy, misafirler ile görüştükten sonra yetkililerden bilgi aldı.

Konu ile ilgili Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada “Valimiz Hüseyin Aksoy, deprem bölgesinden gelen ve Adnan Menderes Yurdu ile Güzelhisar Yurdu’na yerleşen misafirlerimizi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu” ifadelerine yer verdi.