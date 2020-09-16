Vali Aksoy, Başvekil Adnan Menderes’i andı
VALİ AKSOY, BAŞVEKİL ADNAN MENDERES’İ ANDI
Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Başvekil Adnan Menderes’in ölüm yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Vali Aksoy mesajında, “Efeler diyarı Aydınımızın yetiştirdiği, kurtuluş savaşı gazisi, demokrasi şehidi Başbakan Adnan Menderes, Cumhuriyet tarihimizde bir döneme damgasını vurmuş, yaptığı hizmetlerle milletimizin gönlünde taht kurmuş güzide devlet adamlarımızdandır. Ülkemize ve milletimize hizmetleriyle her zaman hayırla yad edilen Merhum Menderes ve arkadaşlarının demokrasi ve kalkınma mücadelesinde attığı cesur adımlar bizler için yol gösterici olmaya devam etmektedir. Bu bağlamda, Aydın’ın yiğit evladı Merhum Menderes’in aziz hatırasını ölümsüzleştirmek üzere Çakırbeyli’de inşa ettiğimiz “Adnan Menderes Demokrasi Müzesi”nde sona yaklaştığımızı ifade eder, aramızdan ayrılışının 59. Yıldönümünde Başvekil Adnan Menderes’i ve dava arkadaşlarını saygı ve rahmetle anarım” dedi.
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