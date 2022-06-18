Vali Aksoy: “Babalar, koşulsuz sevginin timsalidir”

Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayınlayan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy; “Babalar, koşulsuz sevginin timsalidir” dedi.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Babaların tek beklentisinin sevgi ve saygı olduğunu vurgulayan Vali Aksoy, mesajında “Bugün dünyanın en zor ve ulvi görevlerinden birini üstlenmiş, hayatımızın her anında varlıklarıyla bize güç veren, iyiliğin, şefkatin, fedakarlığın ve koşulsuz sevginin timsali olan babalarımızın Babalar Günü’nü kutlamanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Babalık yeri doldurulamayan, değeri hiçbir şeyle ölçülemeyen, dünyadaki en yüce duygulardan biridir. Karşılıksız sevginin en güzel örneklerini veren babalarımız sonsuz bir sevgi ve özveri ile bizlere geleceğimize uzanan yolda rehberlik eden öğreticilerimizdir. Sevgi ve şefkatle, fikren ve bedenen sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde büyük bir sorumluluk üstlenen babalarımız, aile ve toplum hayatının temel direğini oluşturmaktadır. Taşıdığı büyük sorumluluğun ötesinde, bu sorumluluğa tüm varlığını adayan babalarımız dünyanın en güzel, en temiz, en masum duygularını taşırlar. Dünyanın her yerinde, hangi sosyal statüde yaşarsa yaşasın tüm babalar yüreklerinde taşıdıkları merhamet, iyilik, güzellik, sabır, adalet ve eşitlik gibi erdemlerle hayatlarımıza ışık tutmaktadır. Bizleri hayata hazırlayan, destek olan, sevgisi ve güveni daima aranan babalarımız, vazgeçilmez değerlerimiz, hayat zenginliğimizdir” ifadelerine yer verdi.

Baba sevgisinin, sevgilerin en büyüğü ve en kıymetlisi olduğunu sözlerine ekleyen Vali Aksoy; “En değerli varlığımız, baş tacımız babalarımızın beklentisi ise sevgi ve saygıdır. Onları mutlu etmek, emeklerinin boşa gitmediğini göstermek, gurur duyacakları evlatlar olmak, babalarımız için en büyük armağandır. Babaların istediği tek şey hatırlanmak, çocuklarını sadece ihtiyaç duyduğu zamanlarda değil her an yanlarında görmektir. Dolayısıyla Babalar Günü, babalarımıza verdiğimiz değeri, duyduğumuz sevgiyi ve yalnız olmadıklarını göstermek için önemli bir fırsattır. Babalarımızı mutlu etmek, babalarımızın yüreklerini sevgiyle doyurmak, nefes aldığımız her gün babalarımızın merhametine, şefkatine ve güvenine layık olmaya çalışmak hepimizin görevi olmalıdır. Bu duygularla, başta şehit ve gazi babaları olmak üzere baş tacımız, değerli varlığımız babalarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyor, vefat edenleri rahmetle anıyor, sadece baba olan değil, yüreği babalık hisleriyle dolu olan herkesin Babalar Günü’nü kutluyorum” dedi.