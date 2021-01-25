Vali Aksoy Aydın’daki son aşı rakamını açıkladı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Aydın’da Korona virüs aşısı olan kişi sayısının 18 bin 80 olduğunu açıkladı.

14 Ocak’ta ilk olarak sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlanan aşı çalışması ise belirlenen program ve öncelik çerçevesinde vatandaşlara uygulanmaya devam ediyor. Vali Hüseyin Aksoy, Aydın’da aşılanan son kişi sayısını sosyal medya hesabından açıkladı. Aşı olanların yüzde 80’inin sağlık çalışanı olduğunu ifade eden Aksoy, "Aydın ilimizde Sağlık Bakanlığı’nın öncelikli olarak belirlediği 13 bin 695 sağlık çalışanı, bin 340 huzurevi, engelli, koruma evi ve çalışanı, 3 bin 45 85 yaş ve üzeri olmak üzere toplamda 18 bin 80 kişiye aşı yapılmıştır" ifadelerini kullandı.