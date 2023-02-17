Vali Aksoy, Aydın’da tedavi gören depremzede vatandaşlarla görüştü

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, deprem bölgelerinden Aydın’a gelen ve Devlet Hastanesi’nde tedavi gören depremzede vatandaşları ziyaret etti.

Kahramanmaraş Depremi’nin yaraları sarılmaya çalışılırken, Adıyaman başta olmak üzere birçok depremzede vatandaş da Aydın’a getirildi. Aydın Valiliği koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde, depremzede vatandaşlar il genelinde bulunan çeşitli yurtlar ve kamu kurumlarının misafirhanelerine yerleştirildi. Bu çerçevede bazı depremzede vatandaşlar da tedavi görmek için hastanelere kaldırıldı. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Aydın Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek depremzedeler ile görüştü. Depremzedelere ‘geçmiş olsun’ dileklerini ileten Vali Aksoy, misafirler ile görüştükten sonra son durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı.