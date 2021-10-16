banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Doğum bildirimi başvurusu e-Devlet’te
Doğum bildirimi başvurusu e-Devlet’te
İstanbul Müftülüğüne Safi Arpaguş getirildi
İstanbul Müftülüğüne Safi Arpaguş getirildi
Kartal Başakşehir'den puan alamadı: İşte maç sonucu...
Kartal Başakşehir'den puan alamadı: İşte maç sonucu...
Galatasaray'dan Squid Game paylaşımı
Galatasaray'dan Squid Game paylaşımı

Vali Aksoy, Aydın Vergi Mahkemesi Başkanı Ayhan’a başsağlığı diledi

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Vergi Mahkemesi Üyesi Hakim Aydın Tuncalı için Aydın Vergi Mahkemesi Başkanı Zülküf Zeren Ayhan’a taziye ziyaretinde bulundu.

AYDIN 16.10.2021, 13:38
Vali Aksoy, Aydın Vergi Mahkemesi Başkanı Ayhan’a başsağlığı diledi

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Vergi Mahkemesi Üyesi Hakim Aydın Tuncalı için Aydın Vergi Mahkemesi Başkanı Zülküf Zeren Ayhan’a taziye ziyaretinde bulundu.

Vergi Mahkemesi Üyesi Hakim Aydın Tuncalı geçtiğimiz günlerde Adalet Sitesi’nde bulunan evinde ölü olarak bulundu. Tuncalı’nın ani ölümü yakınları ve iş arkadaşları başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Tuncal’nın cenazesi Aydın Adliyesi önündeki cenaze töreninin ardından memleketi Muğla’nın Ortaca ilçesinde defnedildi. Tuncalı’nın vefatı nedeniyle Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Aydın Vergi Mahkemesi Başkanı Zülküf Zeren Ayhan’a taziye ziyaretinde bulundu. Ayhan ve tüm vergi mahkemesi personeline başsağlığı dileklerini ileten Vali Aksoy, "Tüm yargı camiamızın başı sağolsun, Allah rahmet eylesin" dedi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 9 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 8 8
16. Giresunspor 9 8
17. Kasımpaşa 8 6
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
19. Göztepe 8 5
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Eyüpspor 9 17
4. Bandırmaspor 9 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Liverpool 8 18
2. Chelsea 7 16
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 8 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1