Uzun zamandır peşinde olunan uyuşturucu taciri tutuklandı

Aydın’da narkotik ekipleri tarafından uzun zamandır takip edilen uyuşturucu taciri yakalanırken, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde çalışmalarına aralıksız devam ederken uyuşturucu tacirlerine de göz açtırmıyor. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Efeler ilçesi Osman Yozgatlı Mahallesi’nde olduğu tespit edilen ve uzun zamandır takip edilen M.Y. isimli şahsı düzenlenen operasyonla yakaladı. Birçok kişiye uyuşturucu sattığını tespit edilen M.Y. isimli şahıs tespit edilen ikamette yakalanırken, operasyonda evin değişik yerlerine saklanmış 30 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu madde ile uyuşturucu tartmada kullanılan 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’na çıkarıldı. Hakim karşısına çıkan M.Y. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.