Uzun süredir bakımsız olan zeytin ağaçları budanıyor

Aydın’ın Yenipazar ilçesinde 19 bin metrekare alanda bulunan ve uzun süredir bakımsız halde kalan zeytin ağaçlarında budama işlemleri başlatıldı.

Türkiye’nin zeytin ağacı varlığı en çok illerden olan Aydın’da, hasat sezonu biterken üreticileri budama telaşı sardı. Üreticiler yeni sezon için hazırlıklara başlarken, Aydın’ın Yenipazar ilçesi Karaçakal Mestanlar Mahallesi’nde 19 bin 760 metrekarelik alan içerisindeki zeytin ağaçları da yeniden canlanacak. Uzun süredir bakımsız halde kalan zeytin ağaçlarında budama ve rehabilitasyon işlemleri başlatılırken, ağaçların veriminin artırılması hedefleniyor.