banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
ABD'deki patlamayla bağlantılı kişinin kimliği açıklandı
ABD'deki patlamayla bağlantılı kişinin kimliği açıklandı
Dolar ne kadar oldu?
Dolar ne kadar oldu?
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Banka borcu Göcek’in en lüks sitesini satışa çıkarttı
Banka borcu Göcek’in en lüks sitesini satışa çıkarttı

Uzmanlardan velilere uyarı

Aydın Özel Kocatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanı Emel Sönmez, pandemi dolayısıyla okulların kapalı olduğu ve eğitimin uzaktan devam ettiği bu süreçte çocukların sosyalleşme ihtiyacının göz ardı edilmemesini istedi. Okulların eğitim faaliyetlerin yanı sıra çocukların sosyalleşme ihtiyacını da giderdiğini belirten Sönmez, “Sosyal medya veya dijital gruplar ile bu ihtiyacını karşılayamayan çocukların sosyalleşmesi için ebeynler çocukları ile mutlaka aktivitelerde bulunsun” dedi.

AYDIN 28.12.2020, 09:34
5
Uzmanlardan velilere uyarı

Aydın Özel Kocatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanı Emel Sönmez, pandemi dolayısıyla okulların kapalı olduğu ve eğitimin uzaktan devam ettiği bu süreçte çocukların sosyalleşme ihtiyacının göz ardı edilmemesini istedi. Okulların eğitim faaliyetlerin yanı sıra çocukların sosyalleşme ihtiyacını da giderdiğini belirten Sönmez, “Sosyal medya veya dijital gruplar ile bu ihtiyacını karşılayamayan çocukların sosyalleşmesi için ebeynler çocukları ile mutlaka aktivitelerde bulunsun” dedi.

Korona virüsün hayatımızı her alanını etkilediği gibi eğitimi de yakından etkilediğini kaydeden Rhberlik ve Psikolojik Danışman Emel Sönmez, “Mart ayında başlayan ve 2020-2021 eğitim öğretim yılında da devam eden uzaktan eğitim sürecini daha verimli geçirmemiz için dikkat etmemiz gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Okullarda devam eden eğitim öğretim hayatı bu süreçte evlerimize taşındı ve anne babalar olarak bizlere de bu süreçte ekstra sorumluluklar yüklendi. Bu süreçte günlük hayatımızı ve ev düzenimizi çocuklarımızın uzaktan eğitimine göre yeniden düzenlememiz gerekmektedir. Çocuğumuz bir sınıf ortamında nasıl öğrenme gerçekleştiriyorsa bu ortamı imkanlarımız doğrultusunda evde de oluşturmaya çalışmalıyız. Mesela kendi odasında çalışma masasında ders ile alakalı materyaller hazırda bulunarak derse hazır olması gerekir. Çocuğunuzun kendine ait bir odası yoksa eğer ders saatleri sırasında sadece onun olacağı bir ortam oluşturmamız ve bu sürede çocuğumuzun dikkatini dağıtacak eylemlerden uzak durmamız gereklidir. Öğrenme ciddi bir iştir bu yüzden gerekli hassasiyeti göstermek önemlidir. Bu nedenle öğrencilerin ders saatinde onların duyacağı şekilde başka oda da olsa yüksek sesle tv izlemek, temizlik yapmak vs işlerden uzak durmak gerekir” dedi.

Diğer önemli bir konunun da günlük rutin yapılan şeyler olduğunu belirten Aydın Özel Kocatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanı Emel Sönmez, “Çocuğumuzun normalde okul hayatı sürecinde bir rutini söz konusuydu. Uyku zamanı, sabah uyanma saati, okulda olacağı süre, eve gelişi gibi rutinleri vardı. Bu süreçte de yeni eğitim anlayışına uygun rutinler oluşturmak oldukça önemlidir. Uzaktan eğitim ders programına uygun günlük yaşamını düzenlemesine yardımcı olunmalıdır. Öğrenci yine sabah belli saatte kalkmalı, kahvaltısını yapmalı, kıyafetini değiştirmeli ve derse hazır olmalıdır. Pijamayla ders başlanmamalıdır. Çünkü kıyafetini değiştiren öğrenci hem dersini ciddiye alacak hem de motivasyonu artacaktır. Bu rutinlerin içinde çocuğun günlük ders çalışma planı muhakkak olmalıdır. Plan hem verimli çalıma hem de zamanı verimli kullanma açısından önemlidir” diyerek uzaktan eğitimin de ciddiye alınmasını istedi.

Okulun sadece bir eğitim aracı olmadığını çocuklarımızın okulda aynı zamanda sosyalleşme imkanı bulduğunu da unutmamak gerektiğini kaydeden Sönmez, “Uzaktan eğitim sayesinde eğitim devam etse de hepimiz gibi çocuklarımızın da sosyal hayatı koronavirüs nedeniyle olumsuz etkilendi. Tedbirler kapsamında belli saatler dışında dışarıya çıkamayan ve evlere kapanan çocuklarımızın bu ihtiyacını da karşılanması gerekmektedir. Çocuğumuz hangi yaş grubunda olursa olsun sosyalleşmeye ihtiyacı vardır. Ortaokul ve lise düzeyindeki çocuklar sosyal medyadan veya whatsap gruplarından arkadaşlarıyla iletişime geçerek bu ihtiyaçlarını bir nebze de olsa giderebiliyorken daha küçük yaş grubundaki çocukların bu konuda size ihtiyaçları olabilir. Çocuğumuzun yaş grubuna uygun oyunlar, etkinlikler düzenleyebilir beraber sportif egzersizler yapabilirsiniz. Böylece çocuğunuzun hem bu ihtiyacını karşılayabilir hem de ailecek beraber güzel vakit geçirerek onların güvende olduklarını hissetmelerini sağlayabilirsiniz” diyerek pandemi süreci boyunca velilere daha büyük görevler düştüğünü kaydetti.
banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
14°
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 14 29
2. Alanyaspor 15 27
3. Gaziantep FK 14 27
4. Fenerbahçe 14 26
5. Beşiktaş 13 25
6. Karagümrük 14 21
7. Hatayspor 13 21
8. Malatyaspor 14 20
9. Trabzonspor 15 20
10. Göztepe 15 19
11. Kasımpaşa 15 19
12. Konyaspor 13 18
13. Rizespor 13 18
14. Sivasspor 13 17
15. Antalyaspor 14 17
16. Başakşehir 14 16
17. Ankaragücü 14 12
18. Denizlispor 14 12
19. Gençlerbirliği 13 12
20. Erzurumspor 15 12
21. Kayserispor 13 10
Takımlar O P
1. Giresunspor 16 32
2. Tuzlaspor 15 30
3. Samsunspor 16 30
4. Altay 15 29
5. Adana Demirspor 15 28
6. Ankara Keçiörengücü 16 28
7. Altınordu 16 27
8. İstanbulspor 14 25
9. Bursaspor 15 21
10. Bandırmaspor 16 21
11. Menemen Belediyespor 16 19
12. Ümraniye 16 17
13. Balıkesirspor 15 15
14. Boluspor 15 13
15. Akhisar Bld.Spor 15 13
16. Adanaspor 13 12
17. Ankaraspor 15 9
18. Eskişehirspor 15 3
Takımlar O P
1. Liverpool 15 32
2. Everton 15 29
3. Leicester City 15 28
4. M. United 14 27
5. Tottenham 15 26
6. Man City 14 26
7. Aston Villa 13 25
8. Chelsea 15 25
9. Southampton 15 25
10. West Ham 15 22
11. Wolverhampton 15 21
12. Leeds United 15 20
13. Newcastle 14 18
14. Crystal Palace 15 18
15. Arsenal 15 17
16. Brighton 15 13
17. Burnley 14 13
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 15 8
20. Sheffield United 15 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 13 32
2. Real Madrid 15 32
3. Real Sociedad 16 26
4. Villarreal 15 26
5. Barcelona 14 24
6. Sevilla 13 23
7. Granada 14 21
8. Celta de Vigo 15 20
9. Real Betis 15 19
10. Athletic Bilbao 15 18
11. Cádiz 15 18
12. Getafe 14 17
13. Deportivo Alaves 15 17
14. Valencia 15 15
15. Levante 14 15
16. Elche 13 15
17. Eibar 15 15
18. Real Valladolid 15 14
19. Osasuna 14 12
20. Huesca 15 12