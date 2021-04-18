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Uzman mezar taşları rehber eğitimi sona erdi

Aydın Turist Rehberleri Odası-ATRO ve Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği işbirliği ile rehberlik eğitimi sona erdi.

AYDIN 18.04.2021, 10:40
Uzman mezar taşları rehber eğitimi sona erdi

Aydın Turist Rehberleri Odası-ATRO ve Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği işbirliği ile rehberlik eğitimi sona erdi.

5-14 Nisan 2021 tarihleri arasında 7 gün süren,56 saatlik bu eğitimde 21 konu ders olarak işlendi. Türkiye’nin önde gelen akademisyenleri ve mezar taşları uzmanları tarafından rehberlere “ online (çevrimiçi) olarak verilen bu eğitimlerde her gün 3 konu , günde 8 saatte anlatıldı. Türkiye Turist Rehberler Birliği bünyesindeki odalara kayıtlı 34 ruhsatname sahibi düzenlenen, Türkiye Turist Rehberliği-TUREB onaylı “ İslam Sonrası Defin Kültürü ve Mezar Taşları Sanatı “ adlı uzman rehber bu eğitimleri aldı. Eğitim sonunda yapılması gereken “ tatbikat gezisi ve uzmanlık sınavı “ ise pandemi şartlarının ağırlaşması nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. İleride yapılacak tatbikat gezisine katılan ve yapılacak sınav sonunda başarılı olan kursiyerlere “ Uzman Mezar Taşları Sertifikası” verilecek ve sicillerine “ Mezar Taşları Uzmanı “ olarak işlenecek.
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