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Uzman Eller projesinin hibe ödemeleri yapıldı

Kırsal kalkınmada Uzman Eller projesinde tamamlanan projelerin hibe ödemeleri gerçekleştirildi.

AYDIN 01.08.2022, 09:53
Uzman Eller projesinin hibe ödemeleri yapıldı

Kırsal kalkınmada Uzman Eller projesinde tamamlanan projelerin hibe ödemeleri gerçekleştirildi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projelerinin Desteklenmesi Hakkında, 24 Aralık 2021 tarih ve 31699 sayılı resmi gazetede yayımlanan No:2021/61 No’ lu Tebliğ, gereğince hibe sözleşmesi imzalanan 13 adet projeden 6 adet proje tamamlanmış olup, yerinde yapılan tespitler sonrasında 100 bin TL hibe ödemeleri yapılmıştır. 7 adet projenin de tamamlanmalarına müteakip ödeme işlemleri gerçekleşecektir” denildi.

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