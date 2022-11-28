Uyuşturucunun etkisinde ailesini tehdit etti

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu madde kullanıp, ailesini bıçakla tehdit eden şüpheli Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, Güzelçamlı Mahallesi’nde ikamet eden F.C. isimli şahsın ailesini uyuşturucu madde etkisinde iken bıçak ile tehdit etmesi olayına asayiş ekiplerince anında müdahale edildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan F.C. isimli şahsın sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. F.C. hakkında adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.