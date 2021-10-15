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Uyuşturucu ticareti yapan karı-koca tutuklandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde narkotik ekiplerinin yaptığı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan karı koca ve arkadaşı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AYDIN 15.10.2021, 20:15
Uyuşturucu ticareti yapan karı-koca tutuklandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde narkotik ekiplerinin yaptığı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan karı koca ve arkadaşı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde uyuşturucu ticaretine geçit vermiyor. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’nda operasyon yapan polis ekipleri, daha önceden takibe aldıkları 09 D 6587 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 2 kilo 968 gram kristal diye tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan karı koca K.T. ve A.T. ile birlikte yanlarındaki arkadaşları B.M. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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