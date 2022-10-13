Uyuşturucu taciri narkotik polisinden kaçamadı

Aydın’ın Efeler ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli tutuklanırken, otomobilinde yapılan aramada 69 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre narkotik ekipleri, Efeler ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen T.Y. isimli şahsın yakalanması için operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda T.Y. isimli şahıs yakalanırken şahsın kullandığı araçta yapılan aramada 69,25 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan T.Y. uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.