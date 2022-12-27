Uyuşturucu taciri JASAT’tan kaçamadı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu ticareti suçundan aranan ve 3 farklı dosyadan toplam 34 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası bulunan şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalara aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Kuşadası ilçesinde “Uyuşturucu madde ticareti” suçundan aranan ve hakkında 3 farklı dosyadan toplam 34 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.A. isimli şahıs Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli L.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.