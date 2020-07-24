Uyuşturucu taciri Didim polisinden kaçamadı

Aydın’ın Didim ilçesinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri seyir halinde olan motosikleti, üzerindeki kişilerden şüphelenerek durdurmak istedi. Motosikletteki Ö.Ç. ve S.Ö. isimli şahıslardan Ö.Ç. motosikletten indikten sonra yaya olarak kaçmaya başladı. Polis ve Ö.Ç. arasında yaşanan kovalamaca sırasında Ö.Ç. cebinden çıkarttığı cüzdanını park halinde olan aracın altına attı. Yaşanan kovalamaca sonrası polis ekipleri tarafından Ö.Ç yakalanarak aracın altına attığı cüzdana el konuldu. Cüzdan içerisinde yapılan kontrolde 1,36 gram olan alüminyum folyo kağıdına sarılı 10 adet metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Evinde de arama yapıldı

Gözaltına alınan Ö.Ç.’nin evinde de arama yapıldı. Yapılan aramada el yapımı demir kasada bir adet hassas terazi, bir adet uyuşturucu içme aparatı, alüminyum folyo kağıdına sarılı 12,4 gram metamfetamin maddesi ve 70 bin 500 TL para ele geçirildi. Şüpheli Ö.Ç. yapılan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.